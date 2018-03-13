Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог

Уряд не в повній мірі виконує контрольні показники ЄС і МВФ
У Європейському союзі створили неофіційний документ, в якому зазначено, що Україна не в повній мірі виконує вимоги Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.
В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог Фото: uazmi.org

Про це повідомив з Брюсселя кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"13 країн-членів ЄС і близьких союзників України створили неофіційний документ перед обговоренням Ради міністрів закордонних справ 19 березня, в якому говориться, що "уряд не в повній мірі виконує контрольні показники ЄС і МВФ. Активісти громадянського суспільства і експерти попереджають про ризики відкочування", - повідомив Йозвяк.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2018 20:26
ТЕГИ: ЄС, МВФ, реформи
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.