В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог

Уряд не в повній мірі виконує контрольні показники ЄС і МВФ

У Європейському союзі створили неофіційний документ, в якому зазначено, що Україна не в повній мірі виконує вимоги Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив з Брюсселя кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"13 країн-членів ЄС і близьких союзників України створили неофіційний документ перед обговоренням Ради міністрів закордонних справ 19 березня, в якому говориться, що "уряд не в повній мірі виконує контрольні показники ЄС і МВФ. Активісти громадянського суспільства і експерти попереджають про ризики відкочування", - повідомив Йозвяк.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.