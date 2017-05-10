Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В ЄС створять Європейську прокуратуру

Відомство буде відповідати за розслідування та переслідування осіб, винних у правопорушеннях, які стосуються бюджету ЄС
Європейський парламент проголосував за рішення створити Офіс європейського прокурора (European Public Prosecutor’s Office, EPPO).
В ЄС створять Європейську прокуратуру Фото: ЕРА

Європейська прокуратура буде відповідати за розслідування та переслідування осіб, винних у правопорушеннях, які стосуються бюджету ЄС.

Наразі лише національні органи влади можуть проводити розслідування та переслідування щодо шахрайств з бюджетом ЄС, наприклад, навмисне зловживання структурними фондами ЄС чи міжнародного шахрайства у сфері ПДВ, але їх юрисдикція закінчується на державних кордонах. 

"EPPO дозволить швидко обмінюватися інформацією, координувати поліцейські розслідування, швидко заморозити та вилучати активи, а також заарештовувати підозрюваних за кордоном", - йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Вона буде тісно співпрацювати та доповнювати Євроюст та Європейську комісію з боротьби із шахрайством (OLAF), щоб забезпечити більш успішне переслідування та краще відшкодувати кошти платників податків.

EPPO буде створена в рамках співпраці між 20 державами-членами. Вісім країн, які в даний час не беруть участі в проекті - Швеція, Нідерланди, Мальта, Угорщина, Польща, Велика Британія, Ірландія та Данія - зможуть приєднатися до співпраці в будь-який час,.

Центральний офіс EPPO буде розташовуватися в Люксембурзі з головним прокурором та прокурорами усіх країн-учасниць, які будуть керувати щоденними кримінальними розслідуваннями, що проводяться делегованими прокурорами у всіх країнах-учасницях.

Після схвалення Європарламентом Рада ЄС може офіційно прийняти положення про EPPO. Очікується, що прокуратура почне працювати в період між 2020 і 2021 роками.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо посилення кібербезпеки, серед яких – створення Агентства ЄС з кібербезпеки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2017 15:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.