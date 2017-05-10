В ЄС створять Європейську прокуратуру
Європейська прокуратура буде відповідати за розслідування та переслідування осіб, винних у правопорушеннях, які стосуються бюджету ЄС.
Наразі лише національні органи влади можуть проводити розслідування та переслідування щодо шахрайств з бюджетом ЄС, наприклад, навмисне зловживання структурними фондами ЄС чи міжнародного шахрайства у сфері ПДВ, але їх юрисдикція закінчується на державних кордонах.
"EPPO дозволить швидко обмінюватися інформацією, координувати поліцейські розслідування, швидко заморозити та вилучати активи, а також заарештовувати підозрюваних за кордоном", - йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.
Вона буде тісно співпрацювати та доповнювати Євроюст та Європейську комісію з боротьби із шахрайством (OLAF), щоб забезпечити більш успішне переслідування та краще відшкодувати кошти платників податків.
EPPO буде створена в рамках співпраці між 20 державами-членами. Вісім країн, які в даний час не беруть участі в проекті - Швеція, Нідерланди, Мальта, Угорщина, Польща, Велика Британія, Ірландія та Данія - зможуть приєднатися до співпраці в будь-який час,.
Центральний офіс EPPO буде розташовуватися в Люксембурзі з головним прокурором та прокурорами усіх країн-учасниць, які будуть керувати щоденними кримінальними розслідуваннями, що проводяться делегованими прокурорами у всіх країнах-учасницях.
Після схвалення Європарламентом Рада ЄС може офіційно прийняти положення про EPPO. Очікується, що прокуратура почне працювати в період між 2020 і 2021 роками.
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо посилення кібербезпеки, серед яких – створення Агентства ЄС з кібербезпеки.
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