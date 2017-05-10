В ЄС створять Європейську прокуратуру

Відомство буде відповідати за розслідування та переслідування осіб, винних у правопорушеннях, які стосуються бюджету ЄС

Європейський парламент проголосував за рішення створити Офіс європейського прокурора (European Public Prosecutor’s Office, EPPO).

Європейська прокуратура буде відповідати за розслідування та переслідування осіб, винних у правопорушеннях, які стосуються бюджету ЄС.

Наразі лише національні органи влади можуть проводити розслідування та переслідування щодо шахрайств з бюджетом ЄС, наприклад, навмисне зловживання структурними фондами ЄС чи міжнародного шахрайства у сфері ПДВ, але їх юрисдикція закінчується на державних кордонах.

"EPPO дозволить швидко обмінюватися інформацією, координувати поліцейські розслідування, швидко заморозити та вилучати активи, а також заарештовувати підозрюваних за кордоном", - йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Вона буде тісно співпрацювати та доповнювати Євроюст та Європейську комісію з боротьби із шахрайством (OLAF), щоб забезпечити більш успішне переслідування та краще відшкодувати кошти платників податків.

EPPO буде створена в рамках співпраці між 20 державами-членами. Вісім країн, які в даний час не беруть участі в проекті - Швеція, Нідерланди, Мальта, Угорщина, Польща, Велика Британія, Ірландія та Данія - зможуть приєднатися до співпраці в будь-який час,.

Центральний офіс EPPO буде розташовуватися в Люксембурзі з головним прокурором та прокурорами усіх країн-учасниць, які будуть керувати щоденними кримінальними розслідуваннями, що проводяться делегованими прокурорами у всіх країнах-учасницях.

Після схвалення Європарламентом Рада ЄС може офіційно прийняти положення про EPPO. Очікується, що прокуратура почне працювати в період між 2020 і 2021 роками.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо посилення кібербезпеки, серед яких – створення Агентства ЄС з кібербезпеки.