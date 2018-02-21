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В ЄС узгодили продовження індивідуальних санкцій проти Росії, - ЗМІ

Офіційне рішення про продовження буде ухвалено на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 26 лютого
Комітет постійних представників країн Євросоюзу (Coreper) погодив у середу продовження санкцій ЄС у зв'язку з українською ситуацією щодо фізичних і юридичних осіб Росії.
В ЄС узгодили продовження індивідуальних санкцій проти Росії, - ЗМІ Фото:shutterstock.com

"Coreper дав сьогодні "зелене світло" продовженню індивідуальних санкцій щодо російських осіб і організацій. Йдеться про санкції, термін дії яких завершувався 15 березня. Їх продовжено на шість місяців, до 15 вересня. У нинішньому списку немає жодних змін ні стосовно фізичних, ні стосовно юридичних осібам", - сказав співрозмовник "Інтерфаксу" в Брюсселі.

"Офіційне рішення про продовження буде ухвалено на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 26 лютого", - додало джерело.

Як відомо, Рада ЄС вирішила продовжити економічні санкції проти Росії до 31 липня 2018 року.

Це рішення було прийняте після того, як на саміті ЄС президент Франції Еммануель Макрон і кацлерка Німеччини Ангела Меркель повідомили про стан виконання Мінських угод і констатували, що вони і досі не виконані. Через це було прийняте політичне рішення про продовження санкцій.

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21 02 2018 16:40
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