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В ЄС відреагували на підрив автомобіля місії ОБСЄ біля Луганська

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні прокоментувала підрив автомобіля місії ОБСЄ в зоні АТО, в результаті якого загинув один співробітник місії.
В ЄС відреагували на підрив автомобіля місії ОБСЄ біля Луганська Федеріка Могеріні. Фото: deutschlandfunk.de
В інтерв'ю Інтерфаксу вона заявила, що необхідно терміново проявити політичну волю для повного дотримання режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння на Донбасі. "Я не можу не підкреслити, наскільки це терміново. Тільки вчора співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ трагічно загинув, підірвавшись на міні, а інші були поранені. Це ще одна втрата з багатьох, які вже забрав цей конфлікт. Ми очікуємо, що це буде ретельно розслідувано", - сказала Могеріні. Зокрема, за її словами, щоб поліпшити ситуацію в регіоні, необхідно надати місії ОБСЄ повний і безперешкодний доступ до всіх точок в зоні АТО, щоб вона могла ефективно верифікувати будь-які поліпшення в сфері безпеки. "Також основним гуманітарним обов'язком є зменшення руйнувань і страждань цивільних осіб, постраждалих в результаті конфлікту. Це також відкриє шлях до повного виконання Мінських угод", - переконана Могеріні. Нагадаємо, в неділю, 23 квітня, біля Луганська на фугасі підірвався автомобіль зі спостерігачами ОБСЄ. Автомобіль в районі села Пришиб, в Слов'яносербському районі наїхав на фугас, встановлений невідомими на шляху проходження місії. Один член місії загинула, двоє поранені.
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24 04 2017 07:19
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