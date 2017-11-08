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В ЄС за півроку прибули близько 117 тис мігрантів

Італія прийняла понад 96 тисяч мігрантів, це на кілька тисяч менше, ніж за той же період минулого року
За перші шість місяців 2017 року до Європи прибули 116 682 мігрантів та біженців, з яких майже 83% опинилися на узбережжі Італії.
В ЄС за півроку прибули близько 117 тис мігрантів Фото: siciliafan.it

Порівняно з тим же періодом минулого року кількість мігрантів зменшилася більше, ніж вдвічі (263 436 осіб у першому півріччі 2016-го). За півроку у Середземному морі загинули 2405 мігрантів.

Італія прийняла понад 96 тисяч мігрантів, це на кілька тисяч менше, ніж за той же період минулого року. До Греції прибули всього 11,7 тисяч мігрантів, тоді як минулого року там зареєстрували 160 тисяч осіб. Про це свідчать дані Міжнародної організації з міграції.

До Іспанії прибуло втричі більше мігрантів, ніж за аналогічний період минулого року. Згідно зі статистикою, цього року прибули 8183 особи, тоді як минулого року за цей період було зареєстровано лише 2476 осіб.

Нещодавно очевидці зняли на відео, як на півдні Іспанії до пляжу міста Кадіс причалив гумовий човен з кількома десятками нелегальних мігрантів.

На оприлюднених кадрах видно, що причаливши до берега посеред дня, темношкірі мігранти відразу почали розбігатися в різні боки.

Ймовірно, мігранти обирають новий маршрут, вважаючи його більш безпечним, ніж подорож з Лівії до Італії. Більшість прибулих до Іспанії є вихідцями з країн Західної Африки - Гамбії, Гвінеї та Кот-д’Івуару.

Нагадаємо, Європейська комісія перейшла до наступної стадії притягнення до відповідальності Чехії, Угорщини й Польщі, які відмовилися приймати біженців відповідно до квот Євросоюзу.

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11 08 2017 13:15
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