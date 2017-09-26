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В ЄС закликали якнайшвидше звернутися до Ради Європи за оцінкою закону про освіту

Роль української мови, як державної мови, і захист меншин та регіональних мов повинні бути ретельно збалансовані
В Європейському Союзі вітають намір української влади звернутися до Ради Європи за експертною оцінкою закону "Про освіту" і закликають зробити це якнайшвидше.
В ЄС закликали якнайшвидше звернутися до Ради Європи за оцінкою закону про освіту Фото:facebook.com/ukraine.coe

Косьянчич наголосила, що під час спілкування представників ЄС з українською владою європейська сторона завжди підкреслює, що відповідне законодавство повинно відповідати міжнародним зобов'язанням, які Україна взяла на себе в рамках, зокрема, Рамкової Конвенції про захист національних меншин Ради Європи та Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин.

"Як зазначалося у попередній думці Венеціанської комісії, роль української мови, як державної мови, і захист меншин та регіональних мов повинні бути ретельно збалансовані. Ми вітаємо намір української влади запросити експертний висновок Ради Європи і закликаємо зробити це якомога швидше. Ця думка має бути належним чином взята до уваги, як з точки зору її позиції, так і з точки зору впровадження у законодавство", -  йдеться в коментарі речниці Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майї Косьянчич, повідомляє УНІАН.

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Додамо, що румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".

Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

 

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26 09 2017 21:13
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