В ЄС кажуть, що боротьба з корупцією в Україні не може бути ефективною без Антикорупційного суду
Вона наголосила, що боротьба з корупцією важлива, зокрема, для гарантування безпеки в Україні.
"Однією з ключових ланок боротьби з корупцією є Антикорупційний суд. Необхідність його створення у повній відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії неодноразово відзначалася європейськими партнерами. Це суттєвий елемент для того, щоб система дала ту віддачу, яку від неї очікують, щоб справи знаходили завершення У судах", – зазначила Ткешелашвілі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Вона додала, що рекомендації Венеціанської комісії все ще залишаються "каменем спотикання" під час підготовки законопроекту до другого читання.
"Це не просто якесь побажання з боку партнерів України, це зважене бачення того, які елементи мають бути притаманні цим законам, щоб суд був реально незалежним, ефективним і виконував свою роль", – зауважила Ткешелашвілі.
Нагадаємо, виконувач обов'язків держсекретаря США Джон Салліван під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним закликав підвищити українські тарифи на газ відповідно до вимог МВФ і створити Антикорупційний суд.
Додамо, що в Парламентському комітеті асоціації ЄС-Україна закликали узгодити Законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" з рекомендаціями Венеціанської комісії.
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