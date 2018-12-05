В ЄС кажуть, що боротьба з корупцією в Україні не може бути ефективною без Антикорупційного суду

У Євросоюзі заявляють, що рекомендації Венеціанської комісії все ще залишаються "каменем спотикання" під час підготовки законопроекту до другого читання

Голова Антикорупційної ініціативи ЄС Ека Ткешелашвілі вважає, що система боротьби з корупцією в Україні не може бути максимально ефективною і виправдати всі очікування без створення Антикорупційного суду.

Вона наголосила, що боротьба з корупцією важлива, зокрема, для гарантування безпеки в Україні.

"Однією з ключових ланок боротьби з корупцією є Антикорупційний суд. Необхідність його створення у повній відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії неодноразово відзначалася європейськими партнерами. Це суттєвий елемент для того, щоб система дала ту віддачу, яку від неї очікують, щоб справи знаходили завершення У судах", – зазначила Ткешелашвілі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що рекомендації Венеціанської комісії все ще залишаються "каменем спотикання" під час підготовки законопроекту до другого читання.

"Це не просто якесь побажання з боку партнерів України, це зважене бачення того, які елементи мають бути притаманні цим законам, щоб суд був реально незалежним, ефективним і виконував свою роль", – зауважила Ткешелашвілі.

Нагадаємо, виконувач обов'язків держсекретаря США Джон Салліван під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним закликав підвищити українські тарифи на газ відповідно до вимог МВФ і створити Антикорупційний суд.

Додамо, що в Парламентському комітеті асоціації ЄС-Україна закликали узгодити Законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" з рекомендаціями Венеціанської комісії.