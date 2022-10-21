В ЄС заявили, що планують створити посаду спецпредставника з питань санкцій

У Європейському Союзі розглядають можливість призначення спеціального представника з питань санкцій, який би допомагав визначати ухиляння від запроваджених проти росії обмежень у третіх країнах.

Про це в п’ятницю заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання Європейської ради.

"У наших планах – призначення спецпредставника з питань санкцій. Наш досвід показує, що такого представника було б корисно направити, приміром, у треті країни, щоб отримати зрозумілу картину", – сказала вона.

Глава виконавчого органу ЄС уточнила, що такий представник міг би допомагати визначати осіб, які допомагають ухилятися від виконання санкцій, запроваджених проти росії.

Також фон дер Ляєн нагадала, що Євросоюз уже має механізм накладення санкцій на юридичних та фізичних осіб із третіх країн, які сприяють оминанню запроваджених обмежень.

"У щойно схваленому восьмому пакеті санкцій ми закріпили наступний факт: підприємці, які мають справу з товарами із ЄС, що постачаються через треті країни до росії, можуть бути внесені в санкційний список. Це дуже потужний запобіжник. І ми чітко заявляли, що не будемо миритися з ухилянням від санкцій", – зауважила вона.