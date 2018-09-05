В ЄСПЛ передали справи України проти Росії до вищої інстанції через їхню складність

Палата Європейського суду з прав людини, яка розглядає чотири міждержавні заяви, подані Україною проти Росії, вирішила відмовитися від юрисдикції над ними

Палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) вирішила передати Великій палаті суду чотири справи "Україна проти Росії", які стосуються порушень прав людини в анексованому Криму та на Донбасі.

"Палата Європейського суду з прав людини, яка розглядає чотири міждержавні заяви, подані Україною проти Росії, вирішила відмовитися від юрисдикції над ними на користь Великої палати" - повідомляє прес-служба ЄСПЛ.

Палата може відмовитись від своєї юрисдикції на користь Великої палати за певних обставин. Зокрема, якщо справа, яку розглядає палата, порушує серйозне питання щодо тлумачення Європейської конвенції з прав людини чи протоколів до неї, як у випадку з Україною.

Велика палата уповноважена розглядати лише ті справи, які їй передали. Вона складається з 17 суддів, тоді як у стандартних справах рішення ухвалюють 7 суддів ЄСПЛ.

Уповноважений уряду в Європейському суді з прав людини Іван Ліщина назвав таке рішення палати ЄСПЛ "логічним та очікуваним".

"Ми чекали на це рішення. Листувались про це з ЄСПЛ 3 місяці. Такі справи - міждержавні - справді завжди розглядає велика палата ЄСПЛ. Тому це рішення є логічним і очікуваним. Те, що сьогодні оприлюднено рішення - означає, що суд визнав достатніми зібрані нами докази в цих справах" - зазначив він.

Передані справи стосуються звинувачень України у порушеннях Європейської конвенції з прав людини з боку Росії та контрольованих нею збройних груп. Україна подавала заяви за кількома статтями, серед яких стаття 2 (право на життя), стаття 3 (заборона катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність поводження), стаття 5 (право на свободу та безпеку), стаття 6 (право на справедливий судовий розгляд).

"Ми вважаємо, що усі 4 справи мали б розглядатись разом, ми так і подавали їх разом, але суд ухвалив рішення про розгляд окремо подій в Криму, окремо подій на Донбасі. І також розділити події 2014, 2015 і пізніших років" -пояснив уповноважений уряду.

У перших двох справах уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація, здійснюючи контроль над Кримом та збройними групами на Донбасі, призвела до численних порушень Конвенції.

Інші дві справи стосуються подій у Криму та на Донбасі з вересня 2014 року. У них український уряд стверджує, що РФ встановила контроль і продовжує контролювати Крим і фактично контролює райони Донецька та Луганська. Таким чином, як наголошують в уряді, Росія несе відповідальність за численні порушення Конвенції у цих регіонах України.