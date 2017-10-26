В Європарламенті створять групу, яка розслідуватиме випадки сексуальних домагань Резолюція також закликає до проведення "обов'язкових тренінгів з поваги та гідності на роботі для всіх співробітників та членів організації"

Європарламент (ЄП) у четвер, 26 жовтня, ухвалив резолюцію, яка вимагає створити "робочу групу незалежних експертів" після повідомлень у ЗМІ про те, що співробітниці європейського органу стали жертвами сексуальних домагань.

Фото: AFP

Резолюцію підтримали 580 депутатів, ще 10 виступили проти, а 27 утрималися, повідомляє агенція dpa. Як зазначається в ухваленому документі, Європарламент повинен "терміново розглянути останні заяви про сексуальні домагання та образи". Резолюція також закликає до проведення "обов'язкових тренінгів з поваги та гідності на роботі для всіх співробітників та членів організації", а також - до створення "конфіденційного реєстру справ". Євродепутати також закликали до "вдосконалення формальних процедур та підтримки жертв у провадженнях у Європарламенті та/або місцевій поліції". Нагадаємо, Європейська комісія отримувала від своїх працівників в середньому більш ніж одну офіційну скаргу на сексуальні домагання кожного місяця впродовж останніх п’яти років.

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