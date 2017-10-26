Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Європарламенті створять групу, яка розслідуватиме випадки сексуальних домагань

Резолюція також закликає до проведення "обов'язкових тренінгів з поваги та гідності на роботі для всіх співробітників та членів організації"
Європарламент (ЄП) у четвер, 26 жовтня, ухвалив резолюцію, яка вимагає створити "робочу групу незалежних експертів" після повідомлень у ЗМІ про те, що співробітниці європейського органу стали жертвами сексуальних домагань.
В Європарламенті створять групу, яка розслідуватиме випадки сексуальних домагань Фото: AFP

Резолюцію підтримали 580 депутатів, ще 10 виступили проти, а 27 утрималися, повідомляє агенція dpa.

Як зазначається в ухваленому документі, Європарламент повинен "терміново розглянути останні заяви про сексуальні домагання та образи". Резолюція також закликає до проведення "обов'язкових тренінгів з поваги та гідності на роботі для всіх співробітників та членів організації", а також - до створення "конфіденційного реєстру справ". Євродепутати також закликали до "вдосконалення формальних процедур та підтримки жертв у провадженнях у Європарламенті та/або місцевій поліції".

Нагадаємо, Європейська комісія отримувала від своїх працівників в середньому більш ніж одну офіційну скаргу на сексуальні домагання кожного місяця впродовж останніх п’яти років.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2017 19:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.