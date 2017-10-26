ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропарламент (ЄП) у четвер, 26 жовтня, ухвалив резолюцію, яка вимагає створити "робочу групу незалежних експертів" після повідомлень у ЗМІ про те, що співробітниці європейського органу стали жертвами сексуальних домагань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Європарламенті створять групу, яка розслідуватиме випадки сексуальних домагань
Резолюція також закликає до проведення "обов'язкових тренінгів з поваги та гідності на роботі для всіх співробітників та членів організації"
Фото: AFP
Резолюцію підтримали 580 депутатів, ще 10 виступили проти, а 27 утрималися, повідомляє агенція dpa.
Як зазначається в ухваленому документі, Європарламент повинен "терміново розглянути останні заяви про сексуальні домагання та образи". Резолюція також закликає до проведення "обов'язкових тренінгів з поваги та гідності на роботі для всіх співробітників та членів організації", а також - до створення "конфіденційного реєстру справ". Євродепутати також закликали до "вдосконалення формальних процедур та підтримки жертв у провадженнях у Європарламенті та/або місцевій поліції".
Нагадаємо, Європейська комісія отримувала від своїх працівників в середньому більш ніж одну офіційну скаргу на сексуальні домагання кожного місяця впродовж останніх п’яти років.
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26 10 2017 19:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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