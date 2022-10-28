В Європі з 2035 року заборонять випуск нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння

Законодавці Європейського союзу та країни-члени досягли угоди про заборону продажу нових бензинових і дизельних автомобілів та фургонів з 2035 року.

Проце повідомляє Європейський парламент.

Європейський парламент і держави-члени повинні офіційно схвалити угоду, перш ніж вона набуде чинності.

Угода, укладена переговорниками ЄС у четвер увечері, є першою угодою блоку, яку виконавча комісія створила задля досягнення мети скорочення викидів парникових газів на 55% за це десятиліття.

"Це історичне рішення, оскільки воно вперше визначає чіткий шлях декарбонізації з цілями на 2025, 2030 і 2035 роки і відповідає нашій меті досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року", – сказав Паскаль Канфін, голова комітету з навколишнього середовища.

Відповідно до угоди, автовиробники повинні скоротити викиди нових автомобілів, що продаються у 2030 році, на 55% порівняно з 2021 роком, перш ніж досягти 100-відсоткового скорочення через п'ять років.

Європейський парламент заявив, що угода є сигналом перед щорічною конференцією ООН щодо зміни клімату.

За даними ЄС, транспорт є єдиним сектором, у якому викиди парникових газів збільшилися за останні три десятиліття, на 33,5% у період з 1990 до 2019 року. Пасажирські автомобілі є основним забруднювачем, на який припадає 61% загального обсягу викидів CO2 від дорожнього транспорту.

ЄС хоче різко скоротити викиди від транспорту до 2050 року та просувати електромобілі, але звіт зовнішнього аудитора блоку минулого року показав, що у регіоні не вистачає відповідних зарядних станцій.