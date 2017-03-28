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В Європі зафіксували спалахи кору

Найбільші спалахи кору були зафіксовані в Італії та Румунії
В країнах Європи зафіксували численні спалахи захворювання на кір
В Європі зафіксували спалахи кору Фото: slovovolyni.com

Найбільші спалахи кору були зафіксовані в Італії та Румунії. З початку року в Італії було зафіксовано 200 випадків захворювання на кір. В Румунії з початку 2016 року зафіксували 3400 випадків захворювання на кір та 17 смертей від цього захворювання.

Про це повідомляє ВВС.

Кір є дуже заразною хворобою та передається повітряно-крапельним шляхом. Найбільшою профілактикою є імунізація 95% населення. Вагомий відсоток випадків захворювання фіксується якраз в тих країнах, де знизився відсоток імунізації. Зокрема це такі країни як Франція, Німеччина, Італія, Польща, Румунія, Швейцарія та Україна.

"Я наполегливо рекомендую усім ендемічним країнам вжити термінових заходів для припинення поширення кору в своїх країнах, а також усім країнам, яким вже вдалося це зробити, підтримувати свою безпеку і підтримувати високе поширення імунізації", - зазначила регіональний директор ВООЗ по Європі Жужанна Якаб.

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28 03 2017 21:16
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