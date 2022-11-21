В Євросоюзі відреагували на обстріли окупованої ЗАЕС
Віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав обстріли Запорізької АЕС "ядерною авантюрою росії", яку необхідно припинити.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Голова європейської дипломатії зазначив, що він дуже стурбований останніми обстрілами незаконно захопленої Запорізької АЕС.
"Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ і Рафаелю Гроссі в роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", – зазначив Боррель.
Напередодні територія Запорізької АЕС зазнала десятків вибухів внаслідок ракетних ударів. Були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, але жодна з них поки що не критична для ядерної безпеки.
Як повідомляв iPress, після обстрілів росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на ЗАЕС.
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