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В YouTube з'явилась функція, яка нагадуватиме про про необхідність відпочити від перегляду роликів

За замовчуванням нагадування відключені, але їх періодичність (від 15 хвилин до трьох годин) можна налаштувати
В мобільному додатку YouTube з’явилася функція, яка нагадує користувачеві про те, що пора відволіктися від перегляду роликів.
В YouTube з Фото: gettyimages.com

Після закінчення рекомендованого часу користувач отримуватиме повідомлення про те, що пора зробити перерву, повідомляє The Verge.

Вперше про функцію розповіли під час щорічної конференції Google I / O 2018. На ній також представили бета-версію операційної системи Android P, в якій є функція, що враховуватиме час, проведений користувачем за смартфоном, і також пропонувати йому відволіктися та відпочити.

Постійне перебування онлайн вважають однією з найпоширеніших сучасних проблем. Крім того, що соціальні мережі та медіа можуть надто сильно відволікати користувача, зловживання сучасними технологіями також може призвести до негативних наслідків як для психічного, так і для фізичного здоров’я, зокрема до порушень зору або сну.

З метою обмеження негативних наслідків від частого користування гаджетами, технологічні компанії впроваджують в свої пристрої та додатки допоміжні функції.

Нагадаємо, що компанія YouTube позначатиме відео ЗМІ, які отримують державне фінансування.

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