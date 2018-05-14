В YouTube з'явилась функція, яка нагадуватиме про про необхідність відпочити від перегляду роликів

За замовчуванням нагадування відключені, але їх періодичність (від 15 хвилин до трьох годин) можна налаштувати

В мобільному додатку YouTube з’явилася функція, яка нагадує користувачеві про те, що пора відволіктися від перегляду роликів.

Після закінчення рекомендованого часу користувач отримуватиме повідомлення про те, що пора зробити перерву, повідомляє The Verge.

Вперше про функцію розповіли під час щорічної конференції Google I / O 2018. На ній також представили бета-версію операційної системи Android P, в якій є функція, що враховуватиме час, проведений користувачем за смартфоном, і також пропонувати йому відволіктися та відпочити.

Постійне перебування онлайн вважають однією з найпоширеніших сучасних проблем. Крім того, що соціальні мережі та медіа можуть надто сильно відволікати користувача, зловживання сучасними технологіями також може призвести до негативних наслідків як для психічного, так і для фізичного здоров’я, зокрема до порушень зору або сну.

З метою обмеження негативних наслідків від частого користування гаджетами, технологічні компанії впроваджують в свої пристрої та додатки допоміжні функції.

Нагадаємо, що компанія YouTube позначатиме відео ЗМІ, які отримують державне фінансування.