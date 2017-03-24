В Запоріжжі у воєнкома знайшли печатку з гербом Росії, - ФОТО

Військовий комісар був затриманий у своєму робочому кабінеті при отриманні хабара

У Запоріжжі за підозрою в отриманні хабара правоохоронці затримали виконуючого обов'язки військового комісара одного з районів міста.

Військового затримали 23 березня. За даними правоохоронців, підозрюваний вимагав і отримав 600 доларів за сприяння в прискореному проходженні громадянином військово-лікарської комісії для видачі останньому військового квитка і можливості отримати паспорт громадянина України, - повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіціі, інформує УНІАН.

Військовий комісар був затриманий у своєму робочому кабінеті при отриманні вказаної суми. Під час обшуку, проведеного в кабінеті, було вилучено 600 доларів, а також патрони до вогнепальної зброї та печатку із зображенням герба Російської Федерації.

Фото:depo.ua

Зараз слідчі дії тривають.

Раніше у Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.