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В Запоріжжі у воєнкома знайшли печатку з гербом Росії, - ФОТО

Військовий комісар був затриманий у своєму робочому кабінеті при отриманні хабара
У Запоріжжі за підозрою в отриманні хабара правоохоронці затримали виконуючого обов'язки військового комісара одного з районів міста.
В Запоріжжі у воєнкома знайшли печатку з гербом Росії, - ФОТО Фото: depo.ua

Військового затримали 23 березня. За даними правоохоронців, підозрюваний вимагав і отримав 600 доларів за сприяння в прискореному проходженні громадянином військово-лікарської комісії для видачі останньому військового квитка і можливості отримати паспорт громадянина України, - повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіціі, інформує УНІАН.

Військовий комісар був затриманий у своєму робочому кабінеті при отриманні вказаної суми. Під час обшуку, проведеного в кабінеті, було вилучено 600 доларів, а також патрони до вогнепальної зброї та печатку із зображенням герба Російської Федерації.

Фото:depo.ua

Зараз слідчі дії тривають.

Раніше у Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.

 

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24 03 2017 08:35
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