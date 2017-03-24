В Запоріжжі у воєнкома знайшли печатку з гербом Росії, - ФОТО
Військового затримали 23 березня. За даними правоохоронців, підозрюваний вимагав і отримав 600 доларів за сприяння в прискореному проходженні громадянином військово-лікарської комісії для видачі останньому військового квитка і можливості отримати паспорт громадянина України, - повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіціі, інформує УНІАН.
Військовий комісар був затриманий у своєму робочому кабінеті при отриманні вказаної суми. Під час обшуку, проведеного в кабінеті, було вилучено 600 доларів, а також патрони до вогнепальної зброї та печатку із зображенням герба Російської Федерації.
Фото:depo.ua
Зараз слідчі дії тривають.
Раніше у Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який за сто тисяч гривень гарантував представникам комерційної структури винесення незаконного рішення на їх користь в адміністративній справі.
Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали за хабарництво одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.
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