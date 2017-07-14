В Запорізькій області декілька пацієнтів заразилися гепатитом під час гемодіалізу

Прокуратура Запорізької області почала розслідування зараження чотирьох пацієнтів Токмацької районної лікарні вірусом гепатиту С під час проведення процедури гемодіалізу.

Цього тижня (10-14 липня) в прокуратуру звернулися чотири людини, жителі Токмацького району, із заявами про зараження, повідомляє сайт прокуратури.

Прокуратура почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 131 КК (неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби).

Як пише місцевий сайт "Акцент", відділення гемодіалізу в Токмаку почало працювати з січня цього року. На лікування туди відразу ж надійшло 10 осіб. Як розповів заступник голови ГО "Надія на життя" Сергій Макаренко, перші підозри на зараження виникли в березні. Згодом з'ясувалося, що джерело зараження в усіх пацієнтів відділення гемодіалізу ідентичне.

Основною причиною ситуації громадські працівники і постраждалі називають недостатню підготовку медперсоналу відділення.

Нагадаємо, що в дитячому притулку в Білгороді-Дністровському зафіксовано спалах гепатиту А.