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В Запорізькій області декілька пацієнтів заразилися гепатитом під час гемодіалізу

Основною причиною ситуації громадські працівники і постраждалі називають недостатню підготовку медперсоналу відділення
Прокуратура Запорізької області почала розслідування зараження чотирьох пацієнтів Токмацької районної лікарні вірусом гепатиту С під час проведення процедури гемодіалізу.
В Запорізькій області декілька пацієнтів заразилися гепатитом під час гемодіалізу Фото: vseverske.info

Цього тижня (10-14 липня) в прокуратуру звернулися чотири людини, жителі Токмацького району, із заявами про зараження,  повідомляє сайт прокуратури.

Прокуратура почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 131 КК (неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби).

Як пише місцевий сайт "Акцент", відділення гемодіалізу в Токмаку почало працювати з січня цього року. На лікування туди відразу ж надійшло 10 осіб. Як розповів заступник голови ГО "Надія на життя" Сергій Макаренко, перші підозри на зараження виникли в березні. Згодом з'ясувалося, що джерело зараження в усіх пацієнтів відділення гемодіалізу ідентичне.

Основною причиною ситуації громадські працівники і постраждалі називають недостатню підготовку медперсоналу відділення.

Нагадаємо, що в дитячому притулку в Білгороді-Дністровському зафіксовано спалах гепатиту А.

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14 07 2017 15:58
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