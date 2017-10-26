В Донецьку в житловому будинку пролунав вибух, є постраждалі Епіцентр вибуху знаходився на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Червоноармійська в центрі Донецька

У центрі окупованого Донецька стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, є постраждалі.

Фото: ДАН

Епіцентр вибуху знаходився на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Червоноармійська в центрі Донецька. Джерело в екстрених службах повідомив виданню, що в результаті вибуху, за попередніми даними, є постраждалі, - повідомляє "Інтерфакс". Фото: ДАН За інформацією сепаратистського видання "ДАН", в результаті вибуху постраждали дві людини. Також бойовики заявили про те, що за попередньою інформацією, це був вибух побутового газу. Нагадаємо, в окупованому Донецьку 23 вересня, пролунали два вибухи.

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