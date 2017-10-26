CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі окупованого Донецька стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, є постраждалі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Донецьку в житловому будинку пролунав вибух, є постраждалі
Епіцентр вибуху знаходився на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Червоноармійська в центрі Донецька
Фото: ДАН
Епіцентр вибуху знаходився на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Червоноармійська в центрі Донецька.
Джерело в екстрених службах повідомив виданню, що в результаті вибуху, за попередніми даними, є постраждалі, - повідомляє "Інтерфакс".
Фото: ДАН
За інформацією сепаратистського видання "ДАН", в результаті вибуху постраждали дві людини. Також бойовики заявили про те, що за попередньою інформацією, це був вибух побутового газу.
Нагадаємо, в окупованому Донецьку 23 вересня, пролунали два вибухи.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 10 2017 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа