Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В зоні АТО 23 обстріли за добу: терористи гатять з кулеметів

Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає
За минулу добу бойовики з окупованих територій Донбасу 23 рази порушили режим припинення вогню
В зоні АТО 23 обстріли за добу: терористи гатять з кулеметів Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку найбільш напруженою ситуація була в районі Авдіївської промзони. Тут позиції укранських військ тричі потрапили під вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойовики також гатили по укріпленнях поблизу Майорська, Верхньоторецького та Невельського. Близько восьмої години вечора противник випустив 10 мін калібру 120 міліметрів та застосовував озброєння БМП біля Пісків.

На Луганському напрямку під вогнем з гранатометів опинилися опорні пункти на околицях Станиці Луганської, а з мінометів - поблизу Новозванівки

На Приморському напрямку окупанти тричі били з великокаліберних кулеметів по захисниках Водяного.

"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали вогнем зі зброї, не забороненої мирними домовленостями. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2017 07:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.