В зоні АТО 23 обстріли за добу: терористи гатять з кулеметів
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
На Донецькому напрямку найбільш напруженою ситуація була в районі Авдіївської промзони. Тут позиції укранських військ тричі потрапили під вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойовики також гатили по укріпленнях поблизу Майорська, Верхньоторецького та Невельського. Близько восьмої години вечора противник випустив 10 мін калібру 120 міліметрів та застосовував озброєння БМП біля Пісків.
На Луганському напрямку під вогнем з гранатометів опинилися опорні пункти на околицях Станиці Луганської, а з мінометів - поблизу Новозванівки
На Приморському напрямку окупанти тричі били з великокаліберних кулеметів по захисниках Водяного.
"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали вогнем зі зброї, не забороненої мирними домовленостями. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає", - підсумували у штабі.
Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.
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