В зоні АТО 36 обстрілів за добу: терористи б'ють з гранатометів

Найбільш напруженою ситуація була на Донецькому напрямку

За минулу добу бойовики з окупованих територій Донбасу 36 разів відкривали вогонь по позиціях української армії

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Найбільш напруженою ситуація була на Донецькому напрямку. Позиції в районі Зайцевого 4 рази потрапили під вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, а позиції неподалік Пісків - 2 рази. Окупанти гатили з гранатометів по опорних пунктах в Авдіївській промзоні, біля Кам’янки та шахти Бутівка.

На Приморському напрямку вогневі провокації відбувалися після шостої години вечора на околицях Водяного. Позиції на підступах до Лебединського, Широкиного та Мар’їнки обстріляли з гранатометів, а по опорних пунктах біля Талаківки бандити тричі били з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку противник відкривав вогонь з різних видів зброї у районі Кримського, Станиці Луганської та Малинового.

"Загалом, за минулу добу зафіксовано 36 обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних угруповань. З них 18 характеризуються як не прицільні. Втрат серед українських військових немає", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 44 обстріли українських позицій з боку терористів.