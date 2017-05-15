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В зоні АТО 49 обстрілів за добу, 6 бійців зазнали поранень

Терористи 20 разів обстріляли опорні пункти українських військовослужбовців на Приморському напрямку
За минулу добу бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціям української армії, 6 військових ЗСУ зазнали поранень
В зоні АТО 49 обстрілів за добу, 6 бійців зазнали поранень Фото: dailylviv.com

Cитуація на Донбасі залишається напруженою, однак вчора дещо стабілізувалась.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, терористи 20 разів обстріляли опорні пункти українських військовослужбовців на Приморському напрямку. Після 6-ої години вечора вороги застосовували в районі Водяного міномети калібру 120 та 82 мм, а поблизу  Широкиного, Гнутового й Новотроїцького - стрілецьку зброю. Позиції армії біля Павлополя потрапили під вогонь з гарнатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік Талаківки - з озброєння БМП.

На Донецькому напрямку найбільшу кількість обстрілів зазнали опорні пункти в районі Авдіївки, тут бойовики стріляли з 120-мм та 82-мм мінометів та більш легкого озброєння. Терористи гатили з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Луганського. Поблизу Новгородського використовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку за минулу добу було зафіковано 9 обстрілів. Російсько-терористичні війська вели вогонь з міномету калібру 82 мм біля Троїцького. Опорний пункт українських воїнів в районі Станиці Луганської потрапив під обстріл великокаліберного кулемету, а неподалік Валуйського окупанти били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок обстрілів шість військовослужбовців ЗС України отримали поранення", - наголосили  у штабі.

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