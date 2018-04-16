В зоні АТО 59 обстрілів: бойовики гатять з мінометів 120 і 82 мм калібрів
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за добу від 15 квітня.
Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя, Лебединського та Новотроїцького, а з мінометів калібру 82 мм – обстріляні захисники Пісків та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Кам’янки, Шахти «Бутівка», Верхньоторецького, Піщевика, Широкиного та Гнутового. Крім цього, озброєння БМП ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки, великокаліберні кулемети – під Опитним, стрілецьку зброю – в районі Славного, Березового та Лебединського, а неподалік Новотроїцького – вівся снайперський вогонь, повідомляють у штабі.
На Луганському напрямку агресор застосував заборонені 120 мм міномети по оборонцях Луганського, Троїцького та Світлодарська. Крім цього, поблизу Луганського та Світлодарська бойовики вели вогонь 82 мм мінометів, неподалік Новолуганського та Новгородського – з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з озброєння БМП – під Луганським і Троїцьким.
Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення. Ще один воїн – дістав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправили до лікувальних закладів та надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, за минулу добу, 14 квітня, зафіксовано 52 обстріли українських опорних пунктів – 3 військових зазнали поранень.
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