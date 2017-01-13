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В зоні АТО бойовик загинув під час чистки кулемета

Днем раніше проросійські військові помилково обстріляли власні позиції, через що загинув бойовик
Серед російських військовослужбовців, які воюють на Донбасі, зростає кількість небойових втрат, пов’язаних з низькою професійною підготовкою новобранців.
В зоні АТО бойовик загинув під час чистки кулемета Фото: reuters

"12 січня ц.р. у 3 мотострілецькій бригаді (Горлівка) 1 АК ЗС РФ під час чищення крупнокаліберного кулемета, внаслідок порушення порядку розбирання зброї, було вбито військовослужбовця кулеметного розрахунку бригади", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.

А днем раніше, 11 січня, бойовики мінометним розрахунком зі складу 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ помилково обстріляли передові позицій власних підрозділів, у результаті якого вбито 1 та поранено 3 військовослужбовців полку.

Загалом протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 78 обстрілів українських позицій з боку терористів.

12 січня бойовики обстріляли житловий будинок в Мар'їнці Донецької області, внаслідок чого 64-річна жінка отримала осколкове поранення.

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13 01 2017 13:10
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