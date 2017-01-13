В зоні АТО бойовик загинув під час чистки кулемета
"12 січня ц.р. у 3 мотострілецькій бригаді (Горлівка) 1 АК ЗС РФ під час чищення крупнокаліберного кулемета, внаслідок порушення порядку розбирання зброї, було вбито військовослужбовця кулеметного розрахунку бригади", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.
А днем раніше, 11 січня, бойовики мінометним розрахунком зі складу 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ помилково обстріляли передові позицій власних підрозділів, у результаті якого вбито 1 та поранено 3 військовослужбовців полку.
Загалом протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 78 обстрілів українських позицій з боку терористів.
12 січня бойовики обстріляли житловий будинок в Мар'їнці Донецької області, внаслідок чого 64-річна жінка отримала осколкове поранення.
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