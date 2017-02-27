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В зоні АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції

На Донецькому напрямку з танка сепаратисти обстрілювали Піски і шахту Бутівку
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції. В результаті двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, двоє були травмовані.
В зоні АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції Фото: АFР

На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстріляли Водяне, Мар'їнку та Широкине. Зі стрілецької зброї і гранатометів терористи били по Павлопілю, Лебединському, Талаківці, Гнутовому, Широкиному, Мар'їнці та Водяному. По Талаківці вогонь вів снайпер, по Мар'їнці та Водяному - БМП і БТР. По Павлопілю також бив танк.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з танка сепаратисти обстрілювали Піски і шахту Бутівку.

Авдіївку, Бутівку, Кам'янку і Луганське бойовики обстрілювали з 120 і 82 мм мінометів. З гранатометів і стрілецької зброї терористи били по Луганському Новолуганському і Зайцевому. По Верхньоторецькому бойовики вели вогонь з БМП.

На Луганському напрямку з 120 мм мінометів сепаратисти вели вогонь по Попасній, Ореховому і Катеринівці. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Новоолександрівці, Лобачевому і Новозванівці.

Нагадаємо, російська сторона СЦКК відмовилася гарантувати електрикам безпеку на час проведення ремонту місця прориву ЛЕП в Авдіївці.

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати свої позиції і розпродають боєприпаси.

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27 02 2017 06:53
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