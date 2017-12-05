В зоні АТО бойовики поранили українського бійця
"На Приморському напрямку незаконні збройні формування зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем обстрілювали наші опорні пункти поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Чермалика", - йдеться у повідомленні прес-служби АТО у Facebook.
"Окрім того, в районі Павлополя противник бив зі 120-мм мінометів, а неподалік Широкиного з артилерійських систем калібру 122 мм. Українських воїнів, які боронять Мар'їнку, ворог обстрілював з великокаліберних кулеметів. Там же вів вогонь ворожий снайпер. А Красногорівка потрапила під вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.
Також зазначається, що на Донецькому напрямку бойовики зранку били з протитанкового ракетного комплексу неподалік Зайцевого.
"На тій же ділянці фронту підрозділи російсько-терористичних військ з гранатометів відкривали вогонь в районі Новоселівки Другої, зі стрілецької зброї - поблизу Невельського. А наших захисників у Пісках обстріляли з мінометів калібрів 120 та 82 мм, також гранатометів", - повідомили у штабі.
Вказується, що на Луганському напрямку зафіксовано найменше обстрілів.
"Однак один з опорних пунктів сил АТО, який розташований біля Кримського, противник обстріляв з гранатометів, 82-мм мінометів та артилерії калібру 122 мм. А біля Новотошківського незаконні збройні формування відкривали вогонь по українських воїнах з гранатометів. Там же бив снайпер противника", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, двоє військовослужбовців ЗСУ загинули минулої доби.
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