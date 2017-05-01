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В зоні АТО бойовики за минулу добу здійснили 52 обстріли позицій українських військових

В результаті обстрілів поранено одного військовослужбовця
Російсько-окупаційні війська із забороненого озброєння здійснили 52 обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.
В зоні АТО бойовики за минулу добу здійснили 52 обстріли позицій українських військових Фото: Сергій Сільченко

На Маріупольському – з мінометів різних калібрів вони неодноразово обстрілювали Водяне, Лебединське та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному неодноразово вогонь вела БМП окупантів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку по Новозванівці та Богуславському стріляли зі 120-міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – з гранатометів.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях сил АТО в районі Троїцького. Зі 120 та 82-міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також по Зайцевому та Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Луганське, Авдіївку та Круту Балку.

В результаті обстрілів поранено одного військовослужбовця.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.

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05 01 2017 06:51
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