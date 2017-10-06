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В зоні АТО генштаб Росії організував шпигунську мережу, - СБУ

Силовики встановили, що через знайомих, які перебувають на тимчасово окупованих терористами територіях, російські спецслужби завербували двох мешканців Лисичанська та Костянтинівки
Служба безпеки викрила на Донбасі агентурну мережу російських спецслужб.
В зоні АТО генштаб Росії організував шпигунську мережу, - СБУ СБУ. Фото: informator.media

Силовики встановили, що через знайомих, які перебувають на тимчасово окупованих терористами територіях, російські спецслужби завербували двох мешканців Лисичанська та Костянтинівки.

Вони отримали завдання від російських кураторів, які маскувалися у Луганську під "дахом правоохоронних органів" так званої "ЛНР", створити розгалужену мережу інформаторів на підконтрольній українській владі території Донбасу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники контррозвідки СБ України задокументували, що основним завданням агентів був збір та передача інформації про передислокацію підрозділів сил АТО поблизу лінії розмежування.

Спецслужби Росії також цікавили інфраструктурні деталі фортифікаційних споруд Збройних Сил України, розташованих у глибині позицій сил АТО. Інформацію агенти передавали мобільними телефонами, використовуючи окремі сім-картки. Оперативники спецслужби одночасно затримали двох чоловіків у Лисичанську та Костянтинівці.

Під час обшуків у зловмисників вилучено телефони з доказами контактів з російськими кураторами. Агентам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Співробітники СБ України встановили особи ще трьох мешканців Донбасу, які входили до агентурної мережі. Стосовно них буде прийнято окреме процесуальне рішення. 

Нагадаємо, у квітні громадянина України 1990 року народження, затриманого в Самарі нібито за роботу на українську розвідку, депортували з Росії на територію "ДНР".

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10 06 2017 15:52
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