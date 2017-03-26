В зоні АТО ліквідували п'ятьох бойовиків

Протягом доби на Донбасі загинуло п'ятеро бойовиків, троє отримали поранення.

Вбиті служили в лавах 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Поранені - у 1-ій окремій мотострілецькій бригаді (Кальміуське), 11-му окремому мотострілецькому полку (Донецьк) та 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ).

Крім того, внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди травмувалось восьмеро бойовиків.

Зазначимо, Авдіївку Донецької обл. бойовики обстріляли з "Градів". Пошкоджені 18 будинків. Також внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.

Загалом в зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.