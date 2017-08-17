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В зоні АТО мовитимуть 12 українських телеканалів

Дозвіл на аналогове телевізійне мовлення мають ЛОТ і UA:Перший
З наступного тижня на лінії розмежування в зоні АТО з новопобудованої телевежі в Бахмутівці мовитимуть 12 українських телеканалів.
В зоні АТО мовитимуть 12 українських телеканалів Телевежа "Останкіно" Фото: rbc.ru

Ліцензії на цифрове телевізійне мовлення мають "ЛОТ наживо" (Суспільне мовлення), 5 канал, телеканал "Правдатут", телеканал "ПРЯМИЙ" ("Тоніс"), UA:Перший, 1+1, ICTV, "Україна", "Ентерфільм", "Національний", "ИНТЕР", НТН, К1.

Дозвіл на аналогове телевізійне мовлення мають ЛОТ і UA:Перший, - повідомив у Facebook член Нацради з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

Нагадаємо, що в селищі Чонгар, що в Херсонської області розпочали будувати телевежу, яка буде давати сигнал на анексований Крим.

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17 08 2017 19:18
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