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На Донбасі побилися між собою ДНРівці: 20 травмованих

Двоє у важкому стані
На Донеччині бойовики влаштували між собою побоїще, внаслідок якого 20 з них травмовано, а двох у важкому стані доправили до лікарні.
На Донбасі побилися між собою ДНРівці: 20 травмованих Олександр Захарченко. Фото: скріншот

"14 січня ц.р. між військовослужбовцями 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти з числа місцевого населення та підрозділу спеціального призначення ЗС РФ виникли сутички. Внаслідок конфлікту було травмовано 20 осіб (двоє у важкому стані) зі складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, яких доставлено в районну лікарню Новоазовська", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, серед російських військовослужбовців, які воюють на Донбасі, зростає кількість небойових втрат, пов’язаних з низькою професійною підготовкою новобранців. 13 січня проросійський військовий загинув, коли чистив кулемет.

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16 01 2017 13:19
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