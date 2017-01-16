На Донбасі побилися між собою ДНРівці: 20 травмованих
"14 січня ц.р. між військовослужбовцями 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти з числа місцевого населення та підрозділу спеціального призначення ЗС РФ виникли сутички. Внаслідок конфлікту було травмовано 20 осіб (двоє у важкому стані) зі складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, яких доставлено в районну лікарню Новоазовська", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.
Нагадаємо, серед російських військовослужбовців, які воюють на Донбасі, зростає кількість небойових втрат, пов’язаних з низькою професійною підготовкою новобранців. 13 січня проросійський військовий загинув, коли чистив кулемет.
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