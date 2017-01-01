В зоні АТО поранено трьох українських військових на Новий рік, - ВІДЕО
Від опівночі до 18:00 було зафіксовано 22 випадки порушення режиму тиші, більшість із них - на Маріупольському напрямку.
З 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Широкиному і Водяному, з гранатометів і зі стрілецької зброї - по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар'їнці, Новотроїцькому. Ці самі види озброєння застосовували на Донецькому напрямку: в Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Зайцевому, йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.
На Луганському з гранатометів стріляли поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї - біля Сизого.
Нагадаємо, що протягом минулої доби відбулося 44 обстріли позицій ЗСУ, бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
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