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В зоні АТО поранено трьох українських військових на Новий рік, - ВІДЕО

Від опівночі штаб зафіксував 22 обстріли
У неділю, 1 січня, троє військових отримали поранення на Донбасі в результаті обстрілів.
В зоні АТО поранено трьох українських військових на Новий рік, - ВІДЕО Фото: bykvu.com

Від опівночі до 18:00 було зафіксовано 22 випадки порушення режиму тиші, більшість із них - на Маріупольському напрямку.

З 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Широкиному і Водяному, з гранатометів і зі стрілецької зброї - по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар'їнці, Новотроїцькому. Ці самі види озброєння застосовували на Донецькому напрямку: в Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Зайцевому, йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.

На Луганському з гранатометів стріляли поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї - біля Сизого.

Нагадаємо, що протягом минулої доби відбулося 44 обстріли позицій ЗСУ, бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

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01 01 2017 19:43
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