В зоні АТО проросійські бойовики 94 рази обстріляли сили АТО

За минулу добу, 23 березня, порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська 94 рази обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм вздовж всієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку протягом доби найбільше вогневих ударів ворог завдав по позиціях ЗСУ під Авдіївкою та шахтою Бутівка, обстрілюючи їх з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 мм та 120 мм. Зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник вів вогонь по захисниках Зайцевого, а поблизу Новгородського українських воїнів обстрілював снайпер.

На Маріупольському напрямку епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись Широкине. По позиціях морських піхотинців ворог вів вогонь з гранатометів, зенітної установки, мінометів калібру 120 мм, танку, РСЗВ "Град-П". Захисників Мар’їнки противник обстрілював з танку, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Поблизу Красногорівки зафіксовано застосування ворогом мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм, а в районах населених пунктах Водяне та Новотроїцьке російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм та крупнокаліберних кулеметів були обстріляні позиції сил АТО під Новозванівкою, а з гранатометів різних систем та кулеметів – позиції поблизу Кримського, Попасної та Новотошківки.

Внаслідок обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців.

В штабі АТО додали, що аби знизити вогневу активність ворога українські військові неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у Луганській області диверсійно-розвідувальна група бойовиків частково підірвала міст, що з'єднує населений пункт Золоте-4 і Золоте-5 (між шахтою "Батьківщина" і хутором "Вільний").