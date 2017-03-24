Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В зоні АТО проросійські бойовики 94 рази обстріляли сили АТО

Терористи використовували "Гради"
За минулу добу, 23 березня, порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська 94 рази обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм вздовж всієї лінії розмежування.
В зоні АТО проросійські бойовики 94 рази обстріляли сили АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку протягом доби найбільше вогневих ударів ворог завдав по позиціях ЗСУ під Авдіївкою та шахтою Бутівка, обстрілюючи їх з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 мм та 120 мм. Зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник вів вогонь по захисниках Зайцевого, а поблизу Новгородського українських воїнів обстрілював снайпер.

На Маріупольському напрямку епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись Широкине. По позиціях морських піхотинців ворог вів вогонь з гранатометів, зенітної установки, мінометів калібру 120 мм, танку, РСЗВ "Град-П". Захисників Мар’їнки противник обстрілював з танку, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Поблизу Красногорівки зафіксовано застосування ворогом мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм, а в районах населених пунктах Водяне та Новотроїцьке російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм та крупнокаліберних кулеметів були обстріляні позиції сил АТО під Новозванівкою, а з гранатометів різних систем та кулеметів – позиції поблизу Кримського, Попасної та Новотошківки.

Внаслідок обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців.

В штабі АТО додали, що аби знизити вогневу активність ворога українські військові неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у Луганській області диверсійно-розвідувальна група бойовиків частково підірвала міст, що з'єднує населений пункт Золоте-4 і Золоте-5 (між шахтою "Батьківщина" і хутором "Вільний").

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2017 07:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.