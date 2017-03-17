В зоні АТО внаслідок підриву на розтяжці загинув український боєць
"За попередньою інформацією в результаті підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташовано недалеко від населеного пункту Кримське Луганської області", - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. З початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів наших позицій, при яких супротивник використовував великокаліберні кулемети, гранатомети, БМП і міномети калібру 120 мм.
Зазначимо, у зоні проведення АТО біля населеного пункту Лобачеве Луганській області загинули два українських військовослужбовців, ще четверо були поранені.
Раніше повідомляли, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.
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