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В зоні АТО внаслідок підриву на розтяжці загинув український боєць

З початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів позицій ЗСУ
У Луганській області в результаті підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець.
В зоні АТО внаслідок підриву на розтяжці загинув український боєць Фото:rbc.ua

"За попередньою інформацією в результаті підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташовано недалеко від населеного пункту Кримське Луганської області", - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. З початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів наших позицій, при яких супротивник використовував великокаліберні кулемети, гранатомети, БМП і міномети калібру 120 мм.

Зазначимо, у зоні проведення АТО біля населеного пункту Лобачеве Луганській області загинули два українських військовослужбовців, ще четверо були поранені.

Раніше повідомляли, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.

 

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17 03 2017 13:57
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