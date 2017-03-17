В зоні АТО внаслідок підриву на розтяжці загинув український боєць

З початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів позицій ЗСУ

У Луганській області в результаті підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець.

"За попередньою інформацією в результаті підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташовано недалеко від населеного пункту Кримське Луганської області", - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. З початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів наших позицій, при яких супротивник використовував великокаліберні кулемети, гранатомети, БМП і міномети калібру 120 мм.

Зазначимо, у зоні проведення АТО біля населеного пункту Лобачеве Луганській області загинули два українських військовослужбовців, ще четверо були поранені.