В зоні АТО за минулу добу загинув один український воїн

Впродовж минулої доби ситуація у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою Збройними Силами України.

У порівнянні з попередніми днями кількість обстрілів наших позицій суттєво не зменшилась, а противник і далі активно застосовує озброєння заборонене мирними домовленостями, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, наприкінці доби, практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районах Авдіївки та на шахті Бутівка, що на Донецькому напрямку. Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські війська асиметрично відповіли ворогу.

На Луганському напрямку бойовики використовували заборонені міномети калібру 82 міліметри неподалік Кримського та Трьохізбенки. А близько 22 години випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по наших позиціях в районі Новотошківського.

На Приморському напрямку бандити били з мінометів і гранатометів по українських укріпленнях у Новомихайлівці, Чермалику та Водяному. Крім того, ввечері, в результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту в районі Талаківки, двоє військових отримали поранення.

Ввечері і вночі на більшість обстрілів ворога сили АТО відповідали щільним вогнем. Нерідко наша відповідь була досить агресивною і мала для противника фатальні наслідки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили режим перемир’я. Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що за тиждень кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилася.