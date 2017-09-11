В зоні АТО загинув український боєць, троє отримали бойові травми і поранення

Протягом минулої доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військові 13 разів жорстко придушували активність противника.

В результаті бойових дій один український воїн загинув, двоє поранені, один отримав бойову травму, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Обстановка в районі проведення АТО не зазнала істотних змін. Противник не припиняв обстріл позицій Збройних Сил України, застосовуючи міномети і весь спектр піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Так, на Приморському напрямку у другій половині дня незаконні збройні формування протягом 30 хвилин били з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри та озброєння БМП по захисникам Павлополя.

А на підступах до Донецька бойовики застосовували протитанкові гранатомети і кулемети неподалік Зайцевого.

На Луганському напрямку противник обстрілював з стрілецького озброєння опорні пункти ВСУ біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського, Катеринівки. В результаті одного з цих обстрілів, близько 18 години був поранений військовослужбовець сил АТО, ще один отримав бойову травму.

Нагадаємо, що за минулу добу терористи 17 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій загинули двоє наших військових, ще двоє отримали бойові травми, один був поранений.