В зоні АТО зникли двоє бійців, які вертались з лікарні, – штаб

У зоні антитерористичної операції зникли двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє у понеділок ввечері прес-центр штабу АТО.

"Близько16.00 26 грудня 2016 року в районі КПВВ "Золоте" два військовослужбовця однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками", – йдеться в повідомленні.

Наразі з ними зв’язок відсутній.

Обставини зазначеної події з’ясовуються, зазначають у штабі.

Зазначимо, що бойові втрати української армії у 2016 році склали 211 військових, а небойові - 256.