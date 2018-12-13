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В зоні ООС снайпер застрелив українського військового

Опорні пункти українських військ потрапили під вогонь з гранатометів
Протягом доби на сході України від ворожої кулі снайпера загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.
В зоні ООС снайпер застрелив українського військового Фото: gettyimages.com

Упродовж поточної доби, 13 грудня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, при цьому два рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

"Зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил неподалік селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку", - повідомляє прес-центр штабу операції ОС у Facebook.

Повідомляється, що опорні пункти українських військ потрапили під вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на донецькому напрямку - в районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське – на маріупольському напрямку.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - резюмували у прес-центрі.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно.

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13 12 2018 18:45
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