В зоні ООС снайпер застрелив українського військового

Опорні пункти українських військ потрапили під вогонь з гранатометів

Протягом доби на сході України від ворожої кулі снайпера загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Упродовж поточної доби, 13 грудня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, при цьому два рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

"Зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил неподалік селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку", - повідомляє прес-центр штабу операції ОС у Facebook.

Повідомляється, що опорні пункти українських військ потрапили під вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на донецькому напрямку - в районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське – на маріупольському напрямку.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - резюмували у прес-центрі.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно.