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В зону АТО попрямували сім вантажівок гумдопомоги від Червоного хреста

У вантажівках були 12 тонн продуктових наборів та 9,2 тонни медикаментів
Прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
В зону АТО попрямували сім вантажівок гумдопомоги від Червоного хреста Фото: АFР

"Учора (7 квітня - ред.) через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території, у напрямку Донецька, прослідували 7 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем", - йдеться у повідомленні прес-центру Держприкордонслужби.

Як зазначили в ДПСУ, у вантажівках були 12 тонн продуктових наборів та 9,2 тонни медикаментів від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 25 березня Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольну Україні територію Донецької області сім вантажівок з гуманітарною допомогою.

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08 04 2017 12:15
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