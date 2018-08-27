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Вадима Тітушка оголосили в розшук

Його підозрюють у розбійних нападах
Поліція України оголосила в розшук Вадима Тітушка, який був учасником сутичок під час мітингу опозиційних сил у 2013 році.
Вадима Тітушка оголосили в розшук Фото: unian.ua

Про це повідомляє перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Тітушко – людина, прізвище якої стало вже загальною назвою та символізує провокаторів-запроданців, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщині", – зазначив Аброськін.

За його словами, Вадим Тітушко 1993 року народження обґрунтовано підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування.

Нагадаємо, Тітушко став відомим після участі в сутичках під час мітингу опозиції у травні 2013 року в Києві. Його звинувачували у нападі на журналістів.

У вересні 2013 року Шевченківський суд Києва визнав Тітушка винним і засудив до 2 років умовного покарання.

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27 08 2018 22:21
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