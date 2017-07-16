Вагонне депо в Харкові рятували від пожежі, – ФОТО, ВІДЕО

Жертв та постраждалих немає

У Харкові сталася пожежа в моторовагонному депо.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, 15 липня о 20:30 до чергової частини Головного управління ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла за адресою м. Харків, пров. Саратівський, 6. З повідомлення стало відомо, що горять вагони електропотягу моторовагонного депо "Харків".



Фото: dsns.gov.ua

До місця пожежі спрямували 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління.

На шляху відстою списаних вагонів горіли 2 недіючі вагони електропотягу. Площа пожежі склала близько 100 кв.м.



Фото: dsns.gov.ua

О 20:50 пожежу локалізували, а о 21:30 ліквідували.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

На місці події працювало 25 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в суботу, 15 липня, в Харкові підірвали п'ятиповерхівку.