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Вагонне депо в Харкові рятували від пожежі, – ФОТО, ВІДЕО

Жертв та постраждалих немає
У Харкові сталася пожежа в моторовагонному депо.
Вагонне депо в Харкові рятували від пожежі, – ФОТО, ВІДЕО Фото: dsns.gov.ua

Як повідомляє прес-служба ДСНС, 15 липня о 20:30 до чергової частини Головного управління ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла за адресою м. Харків, пров. Саратівський, 6. З повідомлення стало відомо, що горять вагони електропотягу моторовагонного депо "Харків".


Фото: dsns.gov.ua

До місця пожежі спрямували 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління.

На шляху відстою списаних вагонів горіли 2 недіючі вагони електропотягу. Площа пожежі склала близько 100 кв.м.


Фото: dsns.gov.ua

О 20:50 пожежу локалізували, а о 21:30 ліквідували.


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua

На місці події працювало 25 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. 

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в суботу, 15 липня, в Харкові підірвали п'ятиповерхівку.

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16 07 2017 19:35
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