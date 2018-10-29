Вакарчук про крісло президента: мене ця посада не цікавить

Вакарчук вважає, що політична культура в країні залишались на рівні 1991 року

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що посада президента його не цікавить.

Про це він заявив у понеділок на лекції у Харкові, передає "Українська правда".

"Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України – ред.), мене цікавлять зміни в країні", - наголосив співак.

Вакарчук вважає, що політична культура в країні залишались на рівні 1991 року.

"Свідомість пройшла великий шлях, а політична культура залишилась радянська. Моє завдання - говорити не про обличчя, які повинні прийти до влади, а про політичну культуру. Політична культура має бути змінена. Я бачу в цьому свою мету", - каже музикант.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що в нього немає президентських амбіцій і він не збирається висувати свою кандидатуру на президентських виборах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також не буде балотуватися у президенти України на наступних виборах.