Вакарчук про крісло президента: мене ця посада не цікавить
Про це він заявив у понеділок на лекції у Харкові, передає "Українська правда".
"Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України – ред.), мене цікавлять зміни в країні", - наголосив співак.
Вакарчук вважає, що політична культура в країні залишались на рівні 1991 року.
"Свідомість пройшла великий шлях, а політична культура залишилась радянська. Моє завдання - говорити не про обличчя, які повинні прийти до влади, а про політичну культуру. Політична культура має бути змінена. Я бачу в цьому свою мету", - каже музикант.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що в нього немає президентських амбіцій і він не збирається висувати свою кандидатуру на президентських виборах.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також не буде балотуватися у президенти України на наступних виборах.
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