Вакарчук про вибори: Я в ділі

"Те, що рухає мною в політиці, - це розчарування в зв'язку з нинішнім станом української політики. Дивитися на всі ці обличчя на білбордах навколо Києва нестерпно"

Соліст гурту "Океан Ельзи" співак Святослав Вакарчук розповів про свої політичні амбіції і пообіцяв привести в українську політику нові обличчя.

"Я в ділі і ви дізнаєтеся більше найближчим часом. Я хотів би привести в українську політику якомога більше нових облич. Влада як така мене не цікавить", - заявив 22 січня під час заходу "Реальні зміни в Україні – запорука успішного майбутнього", повідомляє Український лондонський інститут.

За його словами, Україні потрібні нові політичні лідери, а не революції.

"Нам потрібні нові політичні лідери. Я не вірю в революції, так як вони не забезпечують стійких рішень", - сказав співак.

Музикант навів приклад Ірландії, яка "втратила половину свого населення після картопляного голоду, але рухалася далі і зараз має ВВП на душу населення вище, ніж у метрополії".

"Ми не повинні потрапити в пастку Путіна, поставивши питання про російську агресію на вістрі президентської кампанії. Внутрішні проблеми - боротьба з корупцією і реформа судової системи повинні бути в центрі уваги", - додав він.

Слова Вакарчука УП прокоментувала прес-секретар музиканта Вікторія Хоменко.

"Кожен, звісно, буде інтерпретувати слова Святослава як захоче, але я не можу нічого більше сказати, крім того, що він сам сказав", – зазначила Хоменко.

Нагадаємо, що музикант Святослав Вакарчук заявив, що посада президента його не цікавить.