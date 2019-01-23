Вакарчук про вибори: Я в ділі
"Я в ділі і ви дізнаєтеся більше найближчим часом. Я хотів би привести в українську політику якомога більше нових облич. Влада як така мене не цікавить", - заявив 22 січня під час заходу "Реальні зміни в Україні – запорука успішного майбутнього", повідомляє Український лондонський інститут.
За його словами, Україні потрібні нові політичні лідери, а не революції.
"Нам потрібні нові політичні лідери. Я не вірю в революції, так як вони не забезпечують стійких рішень", - сказав співак.
Музикант навів приклад Ірландії, яка "втратила половину свого населення після картопляного голоду, але рухалася далі і зараз має ВВП на душу населення вище, ніж у метрополії".
"Ми не повинні потрапити в пастку Путіна, поставивши питання про російську агресію на вістрі президентської кампанії. Внутрішні проблеми - боротьба з корупцією і реформа судової системи повинні бути в центрі уваги", - додав він.
Слова Вакарчука УП прокоментувала прес-секретар музиканта Вікторія Хоменко.
"Кожен, звісно, буде інтерпретувати слова Святослава як захоче, але я не можу нічого більше сказати, крім того, що він сам сказав", – зазначила Хоменко.
Нагадаємо, що музикант Святослав Вакарчук заявив, що посада президента його не цікавить.
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