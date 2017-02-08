Вакуумний потяг Hyperloop One розігнався до 310 км/год
Капсула XP-1 має розміри 8,7 х 2,4 х 2,7 метрів і проїхала майже 300 метрів, після чого поступово почала знижувати швидкість і зупинилася, повідомляє Tech Cruch.
Максимальна швидкість капсули виявилася трохи вище граничної швидкості поїздів високошвидкісних залізниць, яка становить приблизно 250 км на годину.
Hyperloop One breaks speed and distance records upon completion of phase two of its Hyperloop system tests pic.twitter.com/lNSgbJLHFO— TechCrunch (@TechCrunch) 2 серпня 2017 р.
Планується, що максимальна швидкість пасажирської капсули повинна досягати близько 1207 км/год, але поки протяжність тунелю становить всього 500 метрів провести відповідне тестування неможливо.
Нагадаємо, що в Нідерландах з 1-го січня 2017 року всі електропоїзди працюють винятково на енергії, що виробляється вітряними електростанціями.
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