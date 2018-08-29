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Валенса пояснив, чому Сенцов має отримати Нобелівську премію миру

На думку Валенси, Росія діє за правом сильного, яке вже застаріло у міжнародній практиці
Ув’язнений в Росії український режисер Олег Сенцов подає приклад людини-борця, яких бракує в сучасності – так колишній президент Польщі та Нобелівський лауреат миру Лех Валенса пояснив своє бажання висунути Сенцова на Нобелівську премію.
Валенса пояснив, чому Сенцов має отримати Нобелівську премію миру Фото: reuters.com

"У сучасному матеріалістичному світі мало рішучих людей-борців. І такий приклад потрібен, щоб заохочувати інших, аби ми покращували цей наш світ", – розповів він в інтерв’ю "Радіо Свобода".

На думку Валенси, Росія діє за правом сильного, яке вже застаріло у міжнародній практиці.

"Ми живемо в епоху інтелекту, та дехто дотепер вирішує проблеми брутальною силою. Ці російські силові методи програшні, але період їхнього застосування ще трохи протриває. Та вони тим швидше відійдуть у минуле, якщо таких рішучих людей, як Сенцов, буде більше", – переконаний він.

Нагадаємо, що 28 серпня стало відомо, що Лех Валенса на правах лауреата Нобелівської премії миру висуває кандидатуру Сенцова на отримання аналогічної нагороди.

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29 08 2018 17:20
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