Валенса пояснив, чому Сенцов має отримати Нобелівську премію миру
"У сучасному матеріалістичному світі мало рішучих людей-борців. І такий приклад потрібен, щоб заохочувати інших, аби ми покращували цей наш світ", – розповів він в інтерв’ю "Радіо Свобода".
На думку Валенси, Росія діє за правом сильного, яке вже застаріло у міжнародній практиці.
"Ми живемо в епоху інтелекту, та дехто дотепер вирішує проблеми брутальною силою. Ці російські силові методи програшні, але період їхнього застосування ще трохи протриває. Та вони тим швидше відійдуть у минуле, якщо таких рішучих людей, як Сенцов, буде більше", – переконаний він.
Нагадаємо, що 28 серпня стало відомо, що Лех Валенса на правах лауреата Нобелівської премії миру висуває кандидатуру Сенцова на отримання аналогічної нагороди.
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