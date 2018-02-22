Валентина Семеренко: "Знаєте, вболівальники, у нас не команда, а просто ж***"

Українська біатлоністка Валентина Семеренко, яка не потрапила до складу естафетної четвірки, звинуватила тренерський штаб у розвалі команди, а також заявила, що при формуванні складу на естафетну гонку не було дотримано спортивного принципу.

Семеренко вважає, що якщо Меркушина та Підгрушна проводили контрольне тренування за місце в естафеті, вона б теж могла в ній взяти участь, навіть жертвуючи гонкою з масовим стартом:

Також спортсменка поскаржилася, що тренери Урош Велепец і Олег Меркушин (батько Анастасії Меркушиної) раділи, що в команду не потрапляють Олена Підгрушна і Ольга Абрамова, яка виступала в цьому сезоні на Кубку IBU:

"Тренер навіть збори не провів і не повідомив, чому так кинув мене. Що Варвинець, що Меркушина не потрапляли до складу естафети. Всі гонки провели гірше за мене. Так боляче і прикро, коли брешуть тобі в очі. Я навіть Урошу написала: проведіть збори, поясніть. Він злякався. Повірте, тепер я просто не буду мовчати. Прикро, коли розбивають твою мрію, твою роботу", - написала спортсменка.

Нагадаємо, що сьогодні жіноча збірна України з біатлону провалила жіночу біатлонну естафету 4х6 км на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані, фінішувавши на 11-му місці.

Україна заробила два штрафні кола. Варто відзначити, що через сильний вітер штрафні кола в цій гонці отримали також Німеччина, Франція та Фінляндія.

Вже на першому етапі Ірина Варвинець "привезла" перше штрафне коло у стрільбі стоячи. У результаті Віті Семеренко Варвинець передала естафету лише 17-ю з відставанням від лідера в 1 хвилину 41 секунду.

Семеренко також не підкорилася стрільба в стійці і вона пішла на штрафне коло.

Юля Джима прийняла естафету 17-ю з відставанням уже в більше, ніж у дві хвилини. Джима найкраще пройшла естафету серед українок, припустившись по одному промаху на вогневих рубежах. Джима зуміла відіграти більше хвилини і Анастасія Меркушина приймає естафету 10-ю з відставанням в 1 хвилину і 6 секунд.

Меркушина у стрільбі була стабільною лише з одним промахом, але не з такою високою швидкістю.

На фініші Україна програла переможцям 1 хвилину і 13-ть секунд.

Олімпійським чемпіоном в естафеті стала збірна Білорусі. Срібло у Швеції та бронза у Франції.

Варто зазначити, що збірна Норвегії з трьома штрафними колами стала четвертою.