CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі зірвали табличку з офісу Amnesty International в районі станції метро Лук’янівська та намалювали на її місці свастику.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вандали на офісі Amnesty International намалювали свастику
Співробітники Amnesty International подали відповідну заяву в поліцію
Фото: hromadske.ua
"Співробітники прийшли вранці на роботу і побачили, що табличка зірвана, а на стіні з'явилася свастика", - розповіла Громадському директорка відділку правозахисної організації в Україні Оксана Покальчук.
"Хто це зробив, ми не знаємо", - додала вона.
За словами директорки, співробітники Amnesty International подали відповідну заяву в поліцію.
Нагадаємо, вчора нардеп від БПП Олексій Гончаренко в знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.
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09 02 2017 15:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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