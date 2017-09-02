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Вандали на офісі Amnesty International намалювали свастику

Співробітники Amnesty International подали відповідну заяву в поліцію
Невідомі зірвали табличку з офісу Amnesty International в районі станції метро Лук’янівська та намалювали на її місці свастику.
Вандали на офісі Amnesty International намалювали свастику Фото: hromadske.ua

"Співробітники прийшли вранці на роботу і побачили, що табличка зірвана, а на стіні з'явилася свастика", - розповіла Громадському директорка відділку правозахисної організації в Україні Оксана Покальчук.

"Хто це зробив, ми не знаємо", - додала вона.

За словами директорки, співробітники Amnesty International подали відповідну заяву в поліцію.

Нагадаємо, вчора нардеп від БПП Олексій Гончаренко в знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.

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09 02 2017 15:27
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