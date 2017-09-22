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Вандали вкрали 50-кілограмовий вінок з меморіалу в Личаківському районі Львова

Пам'ятник Пагорб слави у Львові пошкодили хулігани
У Львові невідомі вкрали масивний бронзовий вінок з Пагорба слави по вулиці Пасічній.
Вандали вкрали 50-кілограмовий вінок з меморіалу в Личаківському районі Львова Фото: facebook.com/np.ua

Інформація про зникнення надійшла в поліцію вранці 22 вересня, повідомили в обласному відділі комунікації.

Правоохоронці уточнили, що вага металевої деталі складає близько 50 кг.

Слідчі завели справу щодо крадіжки, розслідування триває.

Нагадаємо, раніше невідомі спалили стенд меморіалу воїнам АТО і героям Небесної сотні на Одещині.

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22 09 2017 22:18
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