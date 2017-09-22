Вандали вкрали 50-кілограмовий вінок з меморіалу в Личаківському районі Львова Пам'ятник Пагорб слави у Львові пошкодили хулігани

У Львові невідомі вкрали масивний бронзовий вінок з Пагорба слави по вулиці Пасічній.

Фото: facebook.com/np.ua

Інформація про зникнення надійшла в поліцію вранці 22 вересня, повідомили в обласному відділі комунікації. Правоохоронці уточнили, що вага металевої деталі складає близько 50 кг. Слідчі завели справу щодо крадіжки, розслідування триває. Нагадаємо, раніше невідомі спалили стенд меморіалу воїнам АТО і героям Небесної сотні на Одещині.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію