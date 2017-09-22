CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові невідомі вкрали масивний бронзовий вінок з Пагорба слави по вулиці Пасічній.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вандали вкрали 50-кілограмовий вінок з меморіалу в Личаківському районі Львова
Пам'ятник Пагорб слави у Львові пошкодили хулігани
Фото: facebook.com/np.ua
Інформація про зникнення надійшла в поліцію вранці 22 вересня, повідомили в обласному відділі комунікації.
Правоохоронці уточнили, що вага металевої деталі складає близько 50 кг.
Слідчі завели справу щодо крадіжки, розслідування триває.
Нагадаємо, раніше невідомі спалили стенд меморіалу воїнам АТО і героям Небесної сотні на Одещині.
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22 09 2017 22:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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