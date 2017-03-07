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Вандали вкрали бронзову деталь зі львівського пам'ятника на Пагорбі Слави

За ніч сталося дві крадіжки з меморіальних об'єктів Львівщини
У ніч на 3 липня невідомі вкрали бронзовий вінок з пам'ятника Невідомому солдату по вулиці Личаківська (Пагорб Слави) у Львові.
Вандали вкрали бронзову деталь зі львівського пам Фото: Igor Zinkevych/Facabook

Крім того, в Радехівському районі Львівщини в цю ж ніч відрізали частину (ногу) бронзової скульптури Невідомим солдатам, загиблим під час Другої світової війни, яка встановлена поблизу сільради в Хмільно, повідомили у відділі комунікації поліції області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

Слідство триває.

Фото: Igor Zinkevych/Facabook

Нагадаємо, також повідомлялося, що 3 липня у Львові вандали осквернили відразу дві синагоги.

Нагадаємо, в Одеській області невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України.

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03 07 2017 20:35
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