Вандали знову залили цементом Вічний вогонь у Києві
"Інцидент стався цієї ночі. На місці працює поліція, розшукує зловмисників", – повідомляють "Вартові.Еспрессо".
Нагадаємо, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці. На місці працювали слідчі, газова служба та кінологи. Про осквернення пам'ятника в поліцію повідомив перехожий, який побачив, що Вічний вогонь залито цементом.
Як повідомлялося, у квітні цього року в Києві вкрали бронзові деталі Вічного вогню.
Раніше, 29 березня 2011 року, учасниця "Братства" Ганна Сінькова була арештована за те, що 16 грудня 2010 року намагалася підсмажити яєчню і сосиски на Вічному вогні в Парку слави в Києві. Після цього її три місяці утримували в слідчому ізоляторі.
Прокуратура Печерського району винесла обвинувачення за ст. 297 ч. 2 Кримінального кодексу України ("Наруга над могилою"), що карається строком від 3 до 5 років позбавлення волі. У жовтні 2012 року Сіньковій дали три роки позбавлення волі з відстрочкою на два роки.
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