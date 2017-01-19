Ванесса Параді зіграє у фільмі "Іній" про війну в Україні

Зйомки "Інію" розпочалося у грудні 2016 року

Французька акторка Ванесса Параді зіграє військову журналістку у драмі "Іній" режисера Шарунаса Бартаса, яку створюють спільно з Україною.

Про це повідомляє Національна спілка кінематографістів України зі посиланням на Variety.

Стрічку "Іній" створюють спільно Франція, Литва, Україна та Польща. Українськими продюсерами картини є Володимир Філіппов й Олена Єршова.

За сюжетом молодому литовському хлопцеві Рокасу одного дня випадає несподівана можливість побувати в Україні та побачити й зрозуміти справжню війну.

Разом із гуманітарним конвоєм він прямує з Литви до України, де доля зводить його із двома військовими журналістами (одного із них грає Ванесса Параді). Реальність виявляється набагато жорстокішою за романтичні уявлення молодого литовця.

Водночас Рокас у цих подіях знайде своє кохання. Його грає молодий театральний актор Мантас Янкауас.

Зйомки "Інію" розпочалося у грудні 2016-го. Близько 2 тижнів вони тривали на межі із окупованим Кримом.

Французька продюсерка стрічки Janja Kralj з кінокомпанії KinoElektron зазначила, що "Іній" – це "амбітне засніжене роуд-муві, що рухається крізь Литву, Польщу та Україну аж до зони військових дій" і назвала стрічку "унікальною подорожжю в українське сьогодення".

Наприкінці грудня 2016-го видання Libération назвало "Іній" з-поміж 20 стрічок, заради яких у 2017 році варто продовжувати ходити в кіно – поруч із новими фільмами Мартіна Скорсезе, Філіппа Гарреля, Лава Діаза та інших майстрів світового кінематографа.

Шарунас Бартас високо поцінований французькими фанатами кіно – у 2016 році ретроспективу його фільмів було проведено у Центрі Помпіду з нагоди виходу монографії, яку було присвячено творчості митця.

19 жовтня 2016 року Держкіно уклало контракт про надання державної підтримки фільму "Іній" розміром 11 млн 480 тис грн. Угоду було підписано із продюсерським центром "Інсайт Медіа".

Раніше проект отримав підтримку Міністерства культури Литви і Литовського фільмового центру на суму 644 тис. євро. Загальна вартість фільму – 39 млн 900 тис грн.

Нагадаємо, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що в 2017 рік у прокат вийде перший фентезійний фільм, знятий в Україні.