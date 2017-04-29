Вантажівка на смерть збила мера на Харківщині

Мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки.

Про це розповіла начальник відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області Олена Баранник, повідомляє Укрінформ.

"Трагедія сталася, коли міський голова підійшов до вантажівки, що поливала квіти. Автомобіль не стояв на ручному гальмі й наїхав на людину", – зазначила Баранник.

За її словами, потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

"За фактом наїзду розпочато розслідування. Попередньо – це нещасний випадок", – додала начальник відділу комунікацій.

На сторінці Поліції Харківщини у Facebook повідомляється, що 61-річний водій автомобіля "ГАЗ" з власної необережності допустив наїзд на 61-річного пішохода.

"Від отриманих травм постраждалий помер в кареті швидкої медичної допомоги. Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини події, свідки та очевидці дорожньо-транспортної пригоди. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.



Фото: facebook.com/police.kharkov



Фото: facebook.com/police.kharkov

Лисицький керував Дергачами з початку 90-х років. Він переобраний на посаду мера Дергачів в жовтні 2015 року з результатом 62,5% голосів.

Нагадаємо, у Харківській області в результаті зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули чотири людини, ще двох доставили в місцеву лікарню у важкому стані.

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