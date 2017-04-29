Вантажівка на смерть збила мера на Харківщині
Про це розповіла начальник відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області Олена Баранник, повідомляє Укрінформ.
"Трагедія сталася, коли міський голова підійшов до вантажівки, що поливала квіти. Автомобіль не стояв на ручному гальмі й наїхав на людину", – зазначила Баранник.
За її словами, потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.
"За фактом наїзду розпочато розслідування. Попередньо – це нещасний випадок", – додала начальник відділу комунікацій.
На сторінці Поліції Харківщини у Facebook повідомляється, що 61-річний водій автомобіля "ГАЗ" з власної необережності допустив наїзд на 61-річного пішохода.
"Від отриманих травм постраждалий помер в кареті швидкої медичної допомоги. Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини події, свідки та очевидці дорожньо-транспортної пригоди. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Лисицький керував Дергачами з початку 90-х років. Він переобраний на посаду мера Дергачів в жовтні 2015 року з результатом 62,5% голосів.
Нагадаємо, у Харківській області в результаті зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули чотири людини, ще двох доставили в місцеву лікарню у важкому стані.
На чугуївському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків